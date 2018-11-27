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Стала известна причина смерти Бернардо Бертолуччи

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Стала известна причина смерти Бернардо Бертолуччи
21:41 Сегодня Телеграф hochu.ua

Новости шоу бизнеса: Вчера стало известно о кончине Бернардо Бертолуччи. 26 ноября умер легендарный итальянский режиссер, а теперь сообщаются причины трагедии.

Мир до сих пор не может свыкнуться с мыслью, что Бернардо Бертолуччи умер. Его глубокие и впечатляющие киношедевры сейчас снова на пике популярности. А преданные поклонники все так же задаются вопросом, что стало причиной трагедии.

Как сообщает издание The Guardian, режиссер умер в Риме, в возрасте 78 лет от рака, находясь у себя дома. Смерть наступила после осложнений от онкологического заболевания.

Также последние 10 лет легендарный режиссер был прикован к инвалидной коляске после неудачной операции по удалению межпозвонковой грыжи.

Напомним, что Бернардо Бертолуччи — обладатель премий "Оскар", "Золотой глобус", BAFTA, Берлинского международного кинофестиваля, Венецианского кинофестиваля, имеет именную звезду на голливудской "Аллее славы", а также был отмечен Премией мира за его вклад в области прав человека на саммите лауреатов Нобелевской премии мира.

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Смерть, Умер, Режиссер, Знаменитость, Бернардо Бертолуччи, итальянский режиссер.
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