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Среда, 28.11.2018
Продукты питания, которые запрещены в разных странах мира (Фото)
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Продукты питания, которые запрещены в разных странах мира (Фото)

Практически в каждой стране мира есть оригинальные кулинарные пристрастия, которые оказываются шокирующими для жителей других стран. Многие из национальных блюд содержат ингредиенты, которые могут оказаться опасными для здоровья. Для приготовления других используется мясо животных, находящихся на гране исчезновения, а третьи просто противоречат устоям той или иной страны. В нашем обзоре 17 запрещенных блюд со всего мира.
mainfun.ru
Фото: mainfun.ru
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