"Мастер Шеф" 8 сезон: смотреть онлайн 27 выпуск (Видео)

Новости шоу бизнеса: 27 ноября вышел 27 выпуск главного кулинарного шоу страны "Мастер Шеф".

Двадцать седьмой выпуск кулинарного проекта "МастерШеф" 8 сезона вышел в эфире телеканала СТБ 27 ноября в 20:00. В двадцать седьмом выпуске кулинарам-аматорам посчастливилось получить кулинарный мастер-класс от судьи Эктор Хименес-Браво.

В первом конкурсе после традиционного разделения на команды, Эктор провел для кулинаров свой личный бесплатный мастер-класс, хоть и судья нечасто дает кулинарные мастер-классы на телеканале СТБ.

Участникам предстояло пройти три раунда, в каждом из которых нужно было приготовить по одному блюду, за что команды получали баллы. Эктор приготовил три классических блюда, выполняя все процессы в разной последовательности, меняя их местами, чтобы запутать кулинаров-аматоров. Заданием кулинаров-аматоров было разгадать все три рецепта блюд и приготовить их так, как готовил сам шеф-повар.

В первом раунде ни одна команда не угадала блюдо, баллы никто не заработал. Выиграть должна была та команда, которая лучше справится с заданием.

Во втором раунде название блюдо и рецепт отгадали обе команды, но приготовили их неправильно. Однако лучшим из неправильных оказалось блюдо Красных, им дали два+ 2 балла. В третьем раунде жюри проголосовало за блюдо Синих. А Юля Бурцева, как капитан, взяла на себя ответственность за проигрыш команды и надела черный фартук.

Во втором конкурсе 27 выпуска судьи сначала пообщались с участниками о настоящей любви к кулинарии. Участников поделили на две команды. А потом Эктор продолжил загадывать загадки участникам и проводил мастер-класс по приготовлению других блюд. Эктор Хименес-Браво решил приготовить перуанское рождественское блюдо. Кулинары-аматоры должны были повторить блюдо от шефа.

Но, по условиям конкурса, побывать на мастер-классе судьи по приготовлению и знать, что и как он готовил, могли только два участника с каждой команды. Один из них ничего не мог видеть, а другой не мог говорить о том, что увидел. В чем и состояла самая основная сложность при передаче рецепта блюда своей команде.

Обе команды угадали блюдо, выполнили основные процессы, хоть и приготовили его не идеально. Лев Маркевич нарушил правило и когда время для готовки истекло, продолжил делать презентацию. Эктор сделал замечание, но все же попробовал блюдо этой команды.

Хоть члены жюри и упростили нарушение правил, блюдо Красных было вкуснее. В команде Синих вину за поражение команды взял на себя Влад Мицкевич и надел черный фартук. Хоть некоторые и думали, что таком образом парень защищает Элину Павленко.