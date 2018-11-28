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Украинская телеведущая назвала самые бестактные вопросы, которые раздражают
Украинская телеведущая назвала самые бестактные вопросы

Украинская телеведущая назвала самые бестактные вопросы, которые раздражают

Украинская телеведущая назвала самые бестактные вопросы, которые раздражают
10:03 Сегодня Телеграф СЕГОДНЯ Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Маша Ефросинина озвучила в своем видеоблоге очередную "пятерочку".

Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая недавно показала, как выглядела до похудения, рассказала в своем видеоблоге на YouTube-канале о наиболее нелепых вопросах, которые могут поставить кого-либо в некомфортное положение.

Маша считает, что эти вопросы нужно навсегда "забыть", ведь с помощью них человек, которого спрашивают, сразу оказывается в неудобном положении. Например, один из таких вопросов, Ефросинина считает этот: "Почему у Вас до сих пор нет детей?"

"Это касается только Вас. Никто не должен нарушать Ваше пространство. Поэтому если у вас есть желание поставить такой вопрос, лучше закройте рот. Если же об этом спросили Вас – наберитесь смелости и скажите, что это бестактно", – отметила Маша Ефросинина.

 

Сколько ты зарабатываешь?

"Это личное дело человека. Он никогда не ответит Вам честно, потому что будет шокирован, выбит из равновесия и так далее. Как минимум, он может Вам нахамить. Максимум – пошлет", – говорит в своем видео телеведущая.

Когда ты выйдешь замуж?

"Какое Ваше дело? Всегда было интересно, что в голове у таких людей. Такое впечатление, что просто им очень этого хочется, но никто не берет", – отметила Маша.

Что тебе подарили на день рождения?

"Главной ценностью подарков является не стоимость, а эмоции, память и своя химия, которая происходит между двумя людьми", – сказала свой вариант ответа Маша Ефросинина.

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Что ты с собой сделала?

"Женщины, которые ставят Вам такой вопрос, автоматически выписывают Вам диагноз в том, что Вы не способны заниматься спортом, правильно питаться, выйти на пробежку, что вы не контролируете все для того, чтобы так выглядеть ... Я не хочу вступать в какой-либо диалог с таким собеседником ... Это звучит оскорбительно", – добавила телеведущая.

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Все по теме:

Украина, Маша Ефросинина, Телеведущие, Украинские телезвезды, Вопросы которые раздражают.
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