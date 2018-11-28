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Среда, 28.11.2018
Собрания Санта-Клаусов, русалок, пони - чудные развлечения американцев (Фото)
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Собрания Санта-Клаусов, русалок, пони - чудные развлечения американцев (Фото)

Такие съезды кажутся слегка сумасшедшими, но это бесценные социальные пространства, где американцы могут собираться вместе и без стеснения самовыражаться. Артуру Друкеру это известно лучше, чем большинству. В течение трёх лет он фотографировал конвенты по всем Штатам, где люди собирались, чтобы повеселиться и разделить общие интересы – от фанатов сериала «Дружба – это чудо» до чревовещателей и таксидермистов. «Американцам нравится позиционировать себя как суровых индивидуалистов. В какой-то степени это правда, но меня поразило, что американцы, как и большинство людей, чувствуют себя наиболее комфортно, когда находятся среди себе подобных, со своим племенем. Эти съезды – прекрасное тому подтверждение. И это то, что я пытался запечатлеть на фотографиях», – сказал Друкер.
cameralabs.org
Фото: cameralabs.org
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Развлечения, Американцы, Фото, Снимки, Образы.
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