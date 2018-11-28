Forbes составил список самых высокооплачиваемых знаменитостей младше 30 лет

Новости шоу бизнеса: Первое место в рейтинге заняла Кайли Дженнер.

Американский журнал Forbes составил список самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей в возрасте до 30 лет. Первое место в рейтинге, опубликованном на сайте издания, заняла участница реалити-шоу и младшая сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер, которой за прошлый год удалось заработать 166,5 миллионов долларов благодаря собственной линии косметики Kylie Cosmetics.

На второй строчке разместился певец Эд Ширан, который заработал 100 миллионов долларов за год, а замыкает тройку лидеров бразильский футболист Неймар и его заработок в 90 миллионов долларов за год.

В первой десятке самых успешных молодых знаменитостей также оказались певица Тейлор Свифт (80 миллионов), музыкант The Weeknd (57 миллионов), баскетболист Джеймс Харден (46,4 миллиона), музыкант Дрю Таггарт (45,5 миллионов), боксер Сауль Альварес (44,5 миллиона), футболист Дерек Карр (42,1 миллиона) и гольфист Джордан Спит (41,2 миллиона).