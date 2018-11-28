Скачать
Четверг, 29.11.2018
Киев передал Будапешту проект соглашения о гражданстве
Киев передал Будапешту проект соглашения о гражданстве
Порошенко ответил на версию Путина о событиях в море
Порошенко ответил на версию Путина о событиях в море
Карлсен защитил титул чемпиона мира по шахматам
Карлсен защитил титул чемпиона мира по шахматам
Как правильно выйти из Рождественского поста
Как правильно выйти из Рождественского поста

Forbes составил список самых высокооплачиваемых знаменитостей младше 30 лет

Forbes составил список самых высокооплачиваемых знаменитостей младше 30 лет
22:25 Ср, 28 Ноябрь 2018 Телеграф zn.ua

Новости шоу бизнеса: Первое место в рейтинге заняла Кайли Дженнер.

Американский журнал Forbes составил список самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей в возрасте до 30 лет. Первое место в рейтинге, опубликованном на сайте издания, заняла участница реалити-шоу и младшая сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер, которой за прошлый год удалось заработать 166,5 миллионов долларов благодаря собственной линии косметики Kylie Cosmetics.

На второй строчке разместился певец Эд Ширан, который заработал 100 миллионов долларов за год, а замыкает тройку лидеров бразильский футболист Неймар и его заработок в 90 миллионов долларов за год.

В первой десятке самых успешных молодых знаменитостей также оказались певица Тейлор Свифт (80 миллионов), музыкант The Weeknd (57 миллионов), баскетболист Джеймс Харден (46,4 миллиона), музыкант Дрю Таггарт (45,5 миллионов), боксер Сауль Альварес (44,5 миллиона), футболист Дерек Карр (42,1 миллиона) и гольфист Джордан Спит (41,2 миллиона).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Forbes, Косметика, Рейтинг, Бизнес, Модель, Кайли Дженнер, Kylie Cosmetics, высокооплачиваемые звезды.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Укрзализныця отменила возврат билетов онлайн
02 Президент Украины подписал закон о военном положении
03 Что подарить на Новый год 2019: совет астролога и нумеролога
04 Для Android-версии Google Chrome появится уникальная функция
05 До -15 мороза в конце осени: синоптики дали "холодный" прогноз погоды
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Андреевскую церковь передали Вселенскому патриархату
Андреевскую церковь передали Вселенскому патриархату
До -15 мороза в конце осени: синоптики дали &quot;холодный&quot; прогноз погоды
До -15 мороза: синоптики дали "холодный" прогноз
В случае вторжения на суше военным поднимут зарплаты
В случае вторжения на суше военным поднимут зарплаты
Как украсить дом на Новый год 2019: главные цвета и атрибуты
Как украсить дом на Новый год 2019: главные цвета и атрибуты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь