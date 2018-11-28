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Появились новые подробности декретного отпуска Меган Маркл

Появились новые подробности декретного отпуска Меган Маркл
22:45 Ср, 28 Ноябрь 2018 Телеграф segodnya.ua

Новости шоу бизнеса: Герцогиня чувствует себя хорошо и беременность приносит ей только радость.

Как известно, герцогиня Сассекская Меган Маркл беременна первенцем и должна родить весной 2019 года. Однако брать перерыв на декретный отпуск жена принца Гарри брать не думает и намерена работать до самых родов.

Отмечается, что герцогиня чувствует себя хорошо и сопровождает своего супруга почти на всех светских мероприятиях, подчеркивая свое интересное положение нарядами. Беременность пока никак не сказывается на работоспособности Меган, поэтому она полна сил и энергии.

Единственное мероприятие, которое она пропустила – это поездка по Замбии. Принц Гарри отправился туда один, чтобы оградить молодую жену от опасного вируса, распространяющегося по стране.

Однако, скорее всего, после рождения первенца Меган все же возьмет паузу и несколько месяцев полностью посвятит ребенку.

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Все по теме:

Беременность, Подробности, Декрет, Меган Маркл, декретный отпкск.
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