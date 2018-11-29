Квентин Тарантино женился на израильской модели

Новости шоу бизнеса: В Голливуде еще одним заядлым знаменитым холостяком стало меньше.

Когда-то Квентин Тарантино был одним из тех, кто яростно выступал против института брака и, как Джордж Клуни, много лет ходил в холостяках. Но у знаменитого режиссера нашлась своя Амаль Аламуддин, сумевшая склонить Тарантино к официальной регистрации брака.

55-летний Квентин Тарантино тайно женился. Его избранницей стала 35-летняя израильская певица и модель Даниэла Пик. Торжество прошло в кругу близких друзей пары в Лос-Анджелесе.

Пара знакома почти 10 лет. А первая встреча состоялась во время съемок легендарного фильма "Бесславные ублюдки". С тех пор Квентин и Даниэла Пик скрывали отношения от прессы, а помолвка состоялась прошлым летом.