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Стадии, которые проходит каждая девушка после расставания с парнем

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Стадии, которые проходит каждая девушка после расставания с парнем
10:51 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Сколько бы раз ты не начинала и не заканчивала отношения, каждый раз последнее — это пытка.

И кто бы что ни говорил, самое правильное — пройти каждую из них, а не забить и попытаться начать новую жизнь уже в следующий понедельник после расставания (а сегодня, предположим, воскресенье). Правильно "прожив" свое расставание, ты вынесешь из него уроки, которые помогут стать лучше и тебе, и твоим будущим отношениям. Итак, вот эти семь стадий...

Отрицание

Да, сложно поверить, что отношения закончились. Особенно, если ты делала все для того, чтобы их сохранить. Но все же пойми и прими: если вы решили поставить точку, то это действительно конец.

Злость

На этой стадии ты вдруг начинаешь вспоминать все то, за что ненавидела бывшего бойфренда — разбросанные носки, гулянки с друзьями и борщ, вовремя неубранный в холодильник. И это хорошо, злись! В конце концов, он — уже бывший. И ты вполне имеешь право: прокисший борщ пришлось вылить в раковину.

Грусть

А теперь пора вспомнить все самое светлое: совместные путешествия, то, как он впервые признался в любви и нашел твою точку G. Осторожно — это один из самых опасных этапов! Хочется вернуться и начать все сначала. Важно, чтобы в это время рядом была надежная подруга, которая отберет телефон и уведет в клуб танцевать.

Соревнование

Ты вдруг замечаешь, что он продолжает жить дальше — как будто вашего трагического расставания и не было. И ты намерена доказать, что тоже так можешь, даже еще лучше! Начинаешь ходить в зал, покупаешь новое платье и постишь сториз по сто раз в день, чтобы он заметил. Пока это приносит тебе удовольствие и мотивирует — пускай.

Апатия

Ты замечаешь, что все описанное в предыдущем пункте было зря — он не заходит к тебе в профиль и вообще удалил Instagram. Мотивация уходит, как и надежда вернуть любимого и вообще когда-нибудь найти любовь. Ты входишь в спокойную и немного депрессивную стадию апатии — самое время запастись сладостями и атмосферным сериалом типа "Измены".

Принятие

Посмотрев "Измены" понимаешь, что у тебя в жизни не все так плохо. Ты становишься бодрее и по чуть-чуть возвращаешься к привычному ритму жизни. Спокойно удаляешь его номер, а подружки радуются, что в этот раз ты пришла на встречу не заплаканная.

Надежда

С теми же подругами ты отправляешься в бар. А там, заказывая коктейли, встречаешь глазами Его. И, нет, не отмахиваешься, а кокетливо улыбаешься. Кто сказал, что в баре нельзя встретить любовь всей жизни?

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Девушки, Отношения, Расставание, Парни, Стадии.
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