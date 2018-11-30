Неимоверная дикая фауна за стеклом (Фото) Супружеская пара из Америки — Диана Кук и Лен Дженшел — вот уже 25 лет занимаются ландшафтной фотографией. В своей профессии они добились успеха и известности. Их первый совместный проект: фотокнига и выставка вулканических пейзажей под названием "Горячие точки" в 1996 году получила главную награду Golden Light Award в категории лучшая пейзажная фотография. Фотографии Дианы и Лена представлены в более чем ста музеях и коллекциях по всему миру. А их работы публикуются в многочисленных известных журналах, таких как National Geographic, Condé Nast Traveler, House & Garden, The New Yorker, Washington Post Magazine, Fortune, Men’s Journal, Audubon, Departures, Civilization, Travel & Leisure, GEO, Life, и многих других.