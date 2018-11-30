Скачать
Пятница, 30.11.2018
Неимоверная дикая фауна за стеклом (Фото)
1 / 13

Неимоверная дикая фауна за стеклом (Фото)

Супружеская пара из Америки — Диана Кук и Лен Дженшел — вот уже 25 лет занимаются ландшафтной фотографией. В своей профессии они добились успеха и известности. Их первый совместный проект: фотокнига и выставка вулканических пейзажей под названием "Горячие точки" в 1996 году получила главную награду Golden Light Award в категории лучшая пейзажная фотография. Фотографии Дианы и Лена представлены в более чем ста музеях и коллекциях по всему миру. А их работы публикуются в многочисленных известных журналах, таких как National Geographic, Condé Nast Traveler, House & Garden, The New Yorker, Washington Post Magazine, Fortune, Men’s Journal, Audubon, Departures, Civilization, Travel & Leisure, GEO, Life, и многих других.
fullpicture.ru
Фото: fullpicture.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Аквариум, Фауна, Дикая природа, Морской мир, Дикая природа за стеклом.
04:22 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь