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Мир без фотошопа: настоящие впечатления от природы (Фото)
Природа и человечество — великие художники, и когда они объединяются, то создают удивительные шедевры и без фотошопа. Сегодня мы собрали для вас работы, в которых объединенные усилия матери природы и фотографов захватили волшебные моменты, демонстрируя чудесное разнообразие современной жизни и природного мира.
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