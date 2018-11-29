Мир без фотошопа: настоящие впечатления от природы (Фото) Природа и человечество — великие художники, и когда они объединяются, то создают удивительные шедевры и без фотошопа. Сегодня мы собрали для вас работы, в которых объединенные усилия матери природы и фотографов захватили волшебные моменты, демонстрируя чудесное разнообразие современной жизни и природного мира.