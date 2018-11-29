Королева Болливуда вышла замуж: роскошные свадебные снимки Дипики Падуконне

Новости шоу бизнеса: Дипика Падуконе показала свое второе свадебное платье.

Несколько недель назад отгремела свадьба двух самых востребованных артистов Болливуда – Дипика Падуконе и Ранвир Сингх оформили свои отношения.

Свадьба состоялась на живописной итальянской вилле на озере Комо, однако с соблюдением всех индийских традиций.

Главный свадебный наряд для невесты и костюм жениха создавал индийский дизайнер и основатель именного бренда Sabyasachi, Сабьясачи Мухержи. Он расшил их розовые и красные наряды золотыми нитями и украшениями.

А вот второе платье было белым, расшитым золотом и жемчугом, над которым также трудились в ателье Sabyasachi. Именно снимки в нем и появились сейчас в сети.

Актриса познакомилась с болливудским актёром Ранвиром Сингхом на съемках фильма "Рам и Лила" в 2012 году.

Падуконе родилась в Копенгагене, Дания, в католической семье из Мангалура. Родной язык Дипики — конкани.

Её отец, Пракаш Падуконе, бывший игрок в бадминтон мирового уровня, а мать — турагент. Когда ей было одиннадцать месяцев, её семья переехала в Бангалор, Карнатака, Индия. У Дипики есть младшая сестра, Аниша, родившаяся 2 февраля 1991 года.

Падуконе училась в средней школе «София» в Бангалоре, а затем в колледже Mount Carmel.

Ещё учась в школе, она играла в бадминтон, как её отец и дед. Тем не менее, карьера игрока в бадминтон её не привлекала.

В 2005 она поступила в Национальный открытый университет Индиры Ганди, чтобы получить степень бакалавр искусств в области социологии. Впоследствии, из-за плотного рабочего графика она перешла на дистанционное обучение