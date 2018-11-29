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Сексуальный скандал: Люка Бессона обвинили в домогательствах еще пятеро женщин

Сексуальный скандал: Люка Бессона обвинили в домогательствах еще пятеро женщин
19:21 Сегодня Телеграф ukrinform.ru

Новости шоу бизнеса: Французского кинорежиссера Люка Бессона обвинили в сексуальных домогательствах еще пятеро женщин.

"Люка Бессона обвинили в сексуальных домогательствах еще пять женщин, в результате чего общее количество женщин, обвиняющих его в неподобающем поведении, возросло до девяти", - говорится в сообщении.

Как уточняет издание Mediapart, обвинения выдвинули бывшая помощница режиссера "Пятого элемента" и "Леона", театральный продюсер, бывшая сотрудница его продюсерской компании EuropaCorp и две студентки из киношколы Бессона "Cite du Cinema".

Ранее Бессона обвинили в домогательствах актриса Сенд Ван Рой и бывшая директор по кастингу, чье имя не называлось.

(На фото: Сенд Ван Рой)

Кроме того, еще две женщины утверждают, что подверглись домогательствам со стороны Бессона на кастинге в его парижском офисе. Все инциденты произошли в период 1995-2016 годов.

Как известно, в 2017 году разразился секс-скандал вокруг американского продюсера Харви Вайнштейна. Это дело вызвало всемирные дебаты о сексуальных домогательствах под хештегом #MeToo. О претензиях к продюсеру заявили около 80 женщин. По некоторым из этих случаев Вайнштейну предъявили обвинение. Он признал факты неподобающего поведения, однако отвергает обвинения в сексуальных действиях.

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Скандал, Люк Бессон, Режиссер, Домагательства, MeToo, Сэнд Ван Рой.
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