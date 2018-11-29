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Свадьба Квентина Тарантино и Даниэллы Пик: нежные снимки молодожен

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Свадьба Квентина Тарантино и Даниэллы Пик: нежные снимки молодожен
19:53 Сегодня Телеграф segodnya.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На снимакх режиссер с возлюбленной запечатлены в объятиях друг друга.

55-летний голливудский режиссер Квентин Тарантино позвал под венец свою 35-летнюю возлюбленную Даниэллу Пик – израильскую певицу и модель.

Это первый брак для обоих. Свадебная церемония прошла в Лос-Анджелесе. Сообщается, что позже молодожены собираются устроить пышный прием.

В сети появились трогательные снимки со свадьбы Квентина и Даниэллы. На фото молодожены обнимаются, целуются и буквально светятся от счастья. За вечер невеста сменила два платья.

Отметим, что Квентин и Даниэлла познакомились еще в 2009 году, когда режиссер презентовал в Израиле свою картину "Бесславные ублюдки".

Между ними вспыхнуло чувство, но вскоре они расстались. В 2016 году пара возобновила свой роман. Приблизительно в это же время Тарантино объявил, что намерен уйти из кино. Даниэлла также еще ни разу не была замужем.

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