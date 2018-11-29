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"Будто в гробу": Виталий Козловский поделился странным снимком

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&quot;Будто в гробу&quot;: Виталий Козловский поделился странным снимком
20:55 Сегодня Телеграф obozrevatel.com Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Артист показал, куда девает цветы, которые ему дарят после концерта.

Скандальный украинский поп-певец Виталий Козловский шокировал поклонников странными фото, которые сделал в ванной, наполненной цветами.

Многие фолловеры отметили, что при просмотре снимков у них создалось впечатление, будто артист лежит в гробу. Провокационные фотографии опубликованы в Instagram-аккаунте Виталия.

"Что вы делаете со всеми цветами, которые дарят вам на концертах? Я в них купаюсь!" — подписал фото Козловский.

Пользователи сети раскритиковали Виталия за странную публикацию, отметив, что снимки — очень неудачные и ужасные.

"Вам нравится то, что выложили? Полный капец", — возмутились комментаторы.

"Я думала, он в гробу. Ужас!" — добавили другие.

Позже, когда под фото начали массово появляться комментарии напуганных поклонников, артист добавил: "Это ванна, а не гроб".

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Цветы, Instagram, Розы, Снимок, Фото, Виталий Козловский.
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