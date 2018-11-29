Дети Пугачевой и Галкина зачитали реп (Видео)

Новости шоу бизнеса: Лиза и Гарри - дети Пугачевой и Галкина - зачитали рэп.

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина Гарри и Лиза сочинили и исполнили рэп. Забавное видео на своей станице в Instagram опубликовал их знаменитый отец-юморист Галкин.

Гарри посвятил свой рэп истории о мотоцикле, а Лиза – роликам и маме, которая по телефону сказала, что "сегодня не приедет домой". Так, дети выдали все семейные секреты. "Сегодня я вышла на улицу, и кто-то мне звонил. Я ответила ему, а это оказалась мама. Она сказала, что она не приедет сегодня ночью и не зайдет ко мне в комнату поиграть" - зачитала рэп пятилетняя Лиза.