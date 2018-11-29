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Хлои Кардашьян поделилась трогательным фото дочки

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Хлои Кардашьян поделилась трогательным фото дочки
21:38 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На своей страничке в Instagram Хлои Кардашьян опубликовала фото своей 7-месячной дочурки Тру, сидящей в сумке Hermes Birkin.

Тру сидит в сумке и улыбается маме. Хлои подписала фото "Ничто не может изменить эту любовь".

Как сообщает издание People, Хлои Кардашьян на своем сайте гордо сообщила, что ее дочь Тру произнесла свое первое слово.

"Я не могу поверить, моей девочки уже семь месяцев! У Тру же три зуба и она собирается в любой момент поползти", - написала Хлои дочке, которую она родила от звезды NBA Тристана Томпсона.

"Она постоянно улыбается, но заставить хохотать я могу ее только, если начну щекотать. Возможно, я не достаточно смешная для нее. Первое слово она сказала "da-da", но думаю, что на самом деле это "мама". В конце сообщения Хлои поставила подмигивающий смайлик.

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Модель, Instagram, Сумка, Фото, Знаменитость, Хлои Кардашьян, Hermes Birkin.
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