Леди Гага в алом платье снялась в страстном образе для глянца

Новости шоу бизнеса: Певица также рассказала о своей роли в "Звезда родилась".

Знаменитая американская певица Леди Гага стала героиней тематической фотосессии известного издания Hollywood Reporter. На фото артистка запечатлена в алом платье с оголенными плечами и крупными рукавами.

В таком же образе Гага украсила обложку издания в компании американской актрисы Гленн Клоуз, британской актрисы Рейчел Вайс, американской актрисы и режиссера Реджины Кинг, а также актрисы и комедиантки Кэтрин Хан.

Hollywood Reporter традиционно устраивает круглый стол в конце года. Темой дискуссии в этом году года стало то, как изменился Голливуд, а также – отношение к женщинам в контексте темы харрасмента и насилия. Актрисы рассказали о своих героинях, которые они воплотили на экране.