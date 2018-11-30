"Зважені та щасливі" 8 сезон, 14 выпуск: кто покинул проект после романтической недели (Видео)

Новости шоу бизнеса: 29 ноября, в 20:00 на экраны телеканала СТБ вышел 14 выпуск шоу "Зважені та щасливі" 8 сезон.

Сегодня дети отправились на встречу с теми, кто точно сможет пленить их молодые сердца. А вот родители помогали своим чадам подготовиться к свиданиям.

Тот, кто лучше проявил себя на романтической встрече – получил минус 2 килограмма на взвешивании. Ну а тот, кто провалил свое любовное свидание, был наказан дополнительным килограммом. Чем лучше участники подготовились к свиданию, тем больше они имели шанс поразить партнера и еще на неделю остаться на проекте.

В предыдущем конкурсе семьи вместе получали баллы, которые родители смогли с легкостью потратить на одежду для своих детей и место проведения их свиданий. Шаурма под открытым небом, пикник на природе, ужин в ресторане или прогулка на яхте: что выбрали родители? И главное, какую одежду подобрали своим деткам для удачного свидания?

Дети-толстяки отправились на "свидание с прошлым", а родители нашептывали им на ушко, что говорить и как правильно вести себя с экс-возлюбленными.

Перед очередным взвешиванием, участники узнали, кто из них был лучшим на свидании и заслуженно получит минус два килограмма. А кто – с треском провалил важнейшее задание недели и добавит в семейную корзину такой неприятный дополнительный килограмм.