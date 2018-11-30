Меган Маркл и принц Гарри отказались приезжать на свадьбу Приянки Чопры

Новости шоу бизнеса: Герцоги Сассекские отказались приезжать на свадьбу лучшей подруги Меган Маркл Приянки Чопры.

36-летняя индийская актриса, модель и певица Приянка Чопра уже на этих выходных соединит свою судьбу узами брака с 26-летним американским певцом и актером Ником Джонасом.

Возлюбленные пригласили на торжество, которое пройдет в Индии, многих гостей. Среди всех в списке приглашенных также есть Меган Маркл и принц Гарри. Однако, герцоги Сассекские отказались приезжать на свадьбу.

Как известно, Меган и Гарри совсем недавно вернулись с длительного королевского тура. Сообщается, что супруги все еще не успели отдохнуть, поэтому пока не готовы отправляться в новое путешествие.

"Меган находится на пятом месяце беременности и хочет отдохнуть", - отметил официальный представитель Кенсингтонского дворца.

Напомним, Приянка Чопра и Меган Маркл познакомились несколько лет назад во время светского мероприятия. На то время герцогиня еще снималась в сериале "Форс-мажоры". Актрисы стали настолько близко общаться, что в итоге Приянка была приглашена на королевскую свадьбу.

Приянка Чопра на свадьбе Меган Маркл

На предстоящее торжество в Индию уже приехали все близкие жениха и невесты - родители, братья Ника Кевин и Джо со своей девушкой звездой "Игры престолов" Софи Тернер.

Известно, что на завтрашней церемонии будут присутствовать актеры Джек МакБрайер, Каран Кундра, а также Люпита Ньонго и Эдизабет Чемберс Хаммер со своим мужем Арми, Эмма Робертс, Даррен Крис и бывшие коллеги Ника по каналу Disney - Майли Сайрус и Деми Ловато.