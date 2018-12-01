Жизнь обычных американцев в ХХ веке (Фото) Давайте совершим увлекательный экскурс в прошлое и посмотрим на фотографии, сделанные в США. Ремонт автомобиля в мастерской 1919 года, девушки на пляже Вайкики в 1938 году, пожарные убегают от рухнувшей во время пожара стены и много других интересных моментов, которые были сняты на камеру.