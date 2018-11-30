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Энн Хэтэуэй сменила цвет волос для съемок в новом сериале

Энн Хэтэуэй сменила цвет волос для съемок в новом сериале
20:31 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Для съемок нового сериала "Современная любовь", актриса Энн Хэтэуэй перекрасилась в рыжий цвет.

Для голливудской актрисы Энн Хэтэуэй не составляет труда менять цвет волос трижды в год. Для новой ленты "Современная любовь", в которой актриса играет главную роль, она перекрасилась в рыжий и прокатилась по центру Нью-Йорка на велосипеде.

Оскароносная актриса Энн Хэтэуэй меняет свой имидж уже третий раз за год. Сначала она из эпатажной брюнетки стала платиновой блондинкой ради съемок в фильме "Море соблазна". Теперь она участвует в съемках сериала " Современная любовь "("Modern Love"), в котором она станет главной героиней. И для этой роли ей пришлось пополнить ряды рыжеволосых.

 Хэтэуэй едет на велосипеде по центру Нью-Йорка в розовом пальто MaxMara, в джинсах и белых кроссовках. 

Сериал "Современная любовь" ("Modern Love") основан на популярной колонке газеты The New York Times, в которой рассказывают про любовь и человеческие отношения. Коллегой Энн Хэтэуэй по съемочной площадке стал английский актер Гэри Карр.

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Энн Хэтэуэй, Сериал, Актриса, Современная любовь, Modern Love.
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