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СМИ: Анджелина Джоли и Брэд Питт согласовали условия опеки над детьми

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СМИ: Анджелина Джоли и Брэд Питт согласовали условия опеки над детьми
14:01 Сегодня Телеграф segodnya.ua

Новости шоу бизнеса: Прошло два года с тех пор, как пара объявила о разрыве.

Голливудские экс-супруги Анджелина Джоли и Брэд Питт, который просил бывшую жену не везти детей в суд, кажется, услышали друг друга. Как сообщила адвокат Анджелины Саманта Блэй Диджин, актеры наконец-то подписали соглашение об опеке над детьми и вот-вот разведутся официально.

"Договоренность о соглашении об опеке была достигнута две недели назад, а теперь она подписана обеими сторонами и судьей", – сказано в заявлении адвоката.

Также Саманта Блэй Диджин отметила, что договоренность была подписана согласно рекомендациям эксперта по опеке над детьми. Подробности документа не сообщаются и являются конфиденциальными с целью "защиты интересов детей" Анджелины и Брэда.

Таким образом, у экс-супругов отпала необходимость решать этот вопрос в суде. Отметим, что судебное разбирательство должно было начаться во вторник, 27 декабря.

У Анджелины Джоли и Брэда Питта шестеро детей. Трое родных – 12-летняя Шайло и 10-летние близнецы Нокс и Вивьен. И трое приемных – Захара – из Эфиопии, Мэддокс – из Камбоджи, и Пакс Тьен из Вьетнама.

Ранее Анджелина боролась за то, чтобы оставить себе единоличную опеку над детьми, обвиняя бывшего супруга в пьянстве и ненадлежащем поведении с наследниками. Позже многодетная мать сменила гнев на милость и заявила, что дети обязательно должны общаться с отцом.

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Анджелина Джоли, Дети, Суд, СМИ, Брэд Питт, Знаменитость, Опека, условия опеки над детьми.
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