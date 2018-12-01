Хейли Болдуин снялась для нового выпуска арабского Vogue и рассказала о личной жизни

Несмотря на то, что отношения 22-летней американской топ-модели Хейли Болдуин и 24-летнего канадского исполнителя Джастина Бибера складывались достаточно непросто, сейчас у пары все хорошо.