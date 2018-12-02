Фанаты "Аватара" демонстрируют свою любовь к фильму с помощью крутых косплеев (Фото)

Американская фантастическая кинокартина "Аватар" Джеймса Кэмерона вышла на экраны в 2009 году и мгновенно возымела как коммерческий успех, так и одобрение зрителей. В фильме говорится о синекожих жителях племени на’ви, которые существуют в своем маленьком мире и яростно ведут борьбу за выживание. Фанатам очень понравился этот фильм и его персонажи и многие из них решили продемонстрировать свою любовь с помощью оригинальных косплеев.