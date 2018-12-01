Какой была уличная жизнь Нью-Йорка с 1930-х до 1980-х годов (Фото)

Элен Левитт известна культовыми уличными фотографиями Нью-Йорка. Начав снимать в 1930-х годах, она оставалась активной на протяжении почти 70 лет. Её работы не о сенсациях. В них нет ничего необычного. На большинстве снимков играют дети, разговаривают взрослые. В кадрах Левитт динамично течёт повседневная жизнь. Элен Левитт (Helen Levitt) родилась 31 августа 1913 года. Выросла в районе Бенсонхерст, Бруклин, Нью-Йорк. В 1931 году после средней школы начала работать на коммерческого портретного фотографа в Бронксе, где научилась обращаться с плёнкой. Вдохновлённая работами таких мастеров, как Уокер Эванс и Анри Картье-Брессон, она взяла свою 35-миллиметровую фотокамеру и вышла на улицы.