Скачать
Суббота, 01.12.2018
Какой была уличная жизнь Нью-Йорка с 1930-х до 1980-х годов (Фото)
1 / 54

Какой была уличная жизнь Нью-Йорка с 1930-х до 1980-х годов (Фото)

Элен Левитт известна культовыми уличными фотографиями Нью-Йорка. Начав снимать в 1930-х годах, она оставалась активной на протяжении почти 70 лет. Её работы не о сенсациях. В них нет ничего необычного. На большинстве снимков играют дети, разговаривают взрослые. В кадрах Левитт динамично течёт повседневная жизнь. Элен Левитт (Helen Levitt) родилась 31 августа 1913 года. Выросла в районе Бенсонхерст, Бруклин, Нью-Йорк. В 1931 году после средней школы начала работать на коммерческого портретного фотографа в Бронксе, где научилась обращаться с плёнкой. Вдохновлённая работами таких мастеров, как Уокер Эванс и Анри Картье-Брессон, она взяла свою 35-миллиметровую фотокамеру и вышла на улицы.
cameralabs.org
Фото: cameralabs.org
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Нью-Йорк, Фотограф, 1980, 1930, Восьмидесятые, Элен Левитт, Helen Levitt, уличная жизнь.
18:40 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь