Позитив из "Время и Стекло" опубликовал в Instagram трогательный ролик со своей женой

Новости шоу бизнеса: Солист группы "Время и Стекло" Алексей Завгородний умилил подписчиков в Instagram забавным видео со своей женой Анной.

Участник дуэта "Время и Стекло" Позитив трогательно поздравил свою жену Анну с днем рождения. 30 ноября возлюбленной артиста исполнилось 29 лет.

На странице в Instagram Позитив опубликовал забавное видео с Анной, снятое в Лисабоне, Португалия. На нем показано, как пара, гуляя по городу, увидела магазин с интересной вывеской. Аню это очень сильно рассмешило.

"Бублик! С днем рождения. В этом видео все то настроение, которое в тебе люблю. Хочу, чтобы так было всегда! Ты суперчеловек, супержена и супердизайнер! Пусть этот год начнется для тебя с таким же смехом и слезками счастья и радости! Верь в свои мечты и в то, что даже лошадки могут кататься на сардинах. Лю", – трогательно прокомментировал видео Позитив. Отметим, что Позитив и Аня поженились в 2013 году.