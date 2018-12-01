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Позитив из "Время и Стекло" опубликовал в Instagram трогательный ролик со своей женой

Позитив из &quot;Время и Стекло&quot; опубликовал в Instagram трогательный ролик со своей женой
18:38 Сегодня Телеграф segodnya.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Солист группы "Время и Стекло" Алексей Завгородний умилил подписчиков в Instagram забавным видео со своей женой Анной.

Участник дуэта "Время и Стекло" Позитив трогательно поздравил свою жену Анну с днем рождения. 30 ноября возлюбленной артиста исполнилось 29 лет.

На странице в Instagram Позитив опубликовал забавное видео с Анной, снятое в Лисабоне, Португалия. На нем показано, как пара, гуляя по городу, увидела магазин с интересной вывеской. Аню это очень сильно рассмешило.

"Бублик! С днем рождения. В этом видео все то настроение, которое в тебе люблю. Хочу, чтобы так было всегда! Ты суперчеловек, супержена и супердизайнер! Пусть этот год начнется для тебя с таким же смехом и слезками счастья и радости! Верь в свои мечты и в то, что даже лошадки могут кататься на сардинах. Лю", – трогательно прокомментировал видео Позитив. Отметим, что Позитив и Аня поженились в 2013 году.

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Все по теме:

Instagram, День рождения, Позитив, Время и Стекло, Алексей Завгородний, Жена Позитива, жена Алексея Завгороднего.
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