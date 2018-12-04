Новый год 2019: что категорически нельзя дарить в этот праздник

Новости шоу бизнеса: Советы для тех, кто не хочет попасть впросак с подарком на Новый год.

Советы для тех, кто не хочет попасть впросак с подарком на Новый год. Еще месяц и наступит всеми любимый Новый год. Самые предусмотрительные из нас уже начали задумываться, что же подарить своим родным и близким. Каждый хочет, чтобы его подарок стал особенным и запомнился. Но не все знают, что нужно с особой осторожностью подходить к выбору презента. Существует множество суеверий о подарках. Астрологи также дают некоторые рекомендации относительно подарков в Новый год Свиньи (Кабана).

Что нельзя дарить тем, кто верит в суеверия

Как известно, запрещается дарить свечи, полотенца, тапочки и часы, так как это считается плохой приметой. Близкие могут расценить такой подарок, как намек на уход из жизни в наступающем году.

Так, например, свечи нельзя дарить из-за того, что их изготовитель может вложить в них негативную энергетику. Как только воск начнет плавиться, при горении начинает выделяться все плохое, что было в нем заключено.

Свечи могут нести в себе плохую энергетику С

Полотенца считаются плохим презентом по нескольку причинам: во-первых, у многих они ассоциируются с похоронным обрядом, ведь полотенце вывешивают за окно, когда в доме есть покойник, двери в дом, когда умершего вынесли, завязывают полотенцем, да и участников траурной процессии подвязывают тоже им; во-вторых, как и шарф, полотенце символизирует дорогу, поэтому считается, что принять полотенце в подарок – это к расставанию.

Полотенца - к расставанию или смерти

Плохим подарком считаются и тапочки, которые символизируют предложение отправиться в загробный мир.

Тапочки - к смерти

Любимым категорически запрещается дарить часы. Народные приметы гласят, что такой подарок обязательно приведет к расставанию. По одному из утверждений, разлука неизбежна даже в том случае, если надежный механизм никогда не остановится, а по другому – разлад в паре случится сразу же после того, как только стрелки прекратят свой ход.

Часы - к расставанию

Также суеверные люди с осторожностью относятся к острым предметам. Чтобы не вызвать недоразумения, не покупайте в подарок наборы ножей или другие режущие предметы.

Что нельзя дарить в год Свиньи (Кабана)

Год Желтой Земляной Свиньи

Предстоящий 2019 год - это год Желтой Земляной Свиньи. Нужно помнить, что хоть она и неприхотливая в быту, проста и не жаждет роскоши, все же нужно осторожно подходить к выбору подарка.

Не желательно преподносить в этот год безделушки и ненужные подарки, которые вы сделали своими руками, ведь Свинья — животное практичное и хозяйственное.

Не стоит вручать в этот год и туалетные принадлежности, в виде красивых расчесок, шампуней и мыла. И уж совсем дурным тоном будет презент в виде духов. Наша дама года не сторонница водных процедур и разного там чесания и просто не оценит такие подарки. Это касается и духов. Нужно очень хорошо разбираться во вкусах и пристрастиях того, кому вы будете дарить подарок.

Желаем вам хорошо встретить Новый год и получить множество благодарностей от подарков, которые вы преподнесли.