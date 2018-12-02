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Меган Маркл пропустила свадьбу лучшей подруги Приянки Чопры в Индии: причина

Меган Маркл пропустила свадьбу лучшей подруги Приянки Чопры в Индии: причина
08:55 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: В субботу, 1 декабря, известная модель и победительница конкурса "Мисс Мира 2000" Приянка Чопра вышла замуж за американского певца Ника Джонаса.

Однако на церемонии венчания не присутствовала одна из лучших подруг индийской актрисы – герцогиня Сассекская Меган Маркл.

Известно, что Меган и Приянка – близкие подруги, которые познакомились во время актерской работы Маркл в сериале "Форс-мажоры". В свое время индийская красавица присутствовала на королевской свадьбе.

Состоялась свадьба Приянки Чопры и Ника Джонаса

Однако на важное событие подруги беременная герцогиня Сассекская не смогла прилететь. В Кесингтонском дворце сообщили, что Маркл и ее муж принц Гарри вынуждены отказаться от приглашения на свадьбу из-за самочувствия Меган. 

История любви: как познакомились Приянка Чопра и Ник Джонас

"Меган находится на пятом месяце беременности и хочет отдохнуть", – говорится в источнике.

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Индия, Свадьба, Принц Гарри, Причина, Подруги, Приянка Чопра, Меган Маркл, Герцогиня Сассекская Меган Маркл.
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