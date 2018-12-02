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Меган Маркл планирует домашние роды, вопреки королевским правилам

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Меган Маркл планирует домашние роды, вопреки королевским правилам
11:19 Сегодня Телеграф hochu.ua

Новости шоу бизнеса: Лондонцы могут лишиться шанса увидеть первенца королевской пары в день рождения малыша.

Меган Маркл и принц Гарри планируют, что роды будут проходить в Виндзоре. Ранее предполагалось, что Маркл будет рожать в столице Великобритании, но в связи с ближайшим переездом Сассекских из Кенсингтонского дворца все меняется. Если верить сведениям инсайдеров, герцогиня рассматривает вариант домашних родов в загородной резиденции — Фрогмор-хаусе в Виндзоре.

Но если она все же решится рожать в новом поместье, то в очередной раз нарушит традиции семьи своего мужа — все малыши появлялись на свет в столичном госпитале Святой Марии.

Лондонцы помнят, как представительницы королевской династии всего через несколько часов после родов выходили с новорожденными на улицу. Тогда они могли поприветствовать нового наследника, а фотографы делали первые снимки малышей.

Мама Меган Маркл, скорее всего, поддержит дочь в решении рожать дома. Теща принца Гарри, как известно, переедет во Фрогмор-хаус вместе с ними и будет помогать дочери и зятю.

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Роды, Принц Гарри, Королевская семья, Меган Маркл, домашние роды, королевские правила.
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