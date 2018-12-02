Наоми Кэмпбелл запустила свой канал на YouTube

Новости шоу бизнеса: На прошлой неделе мы сообщали, что Виктория Бекхэм перезапустила свой блог на YouTube. Наоми Кэмпбелл не отстает и также создала свой канал.

48-летняя экс-супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл, которая активно делится в Instagram снимками с красных дорожек и путешествий, решила завести свой блог на YouTube. Канал называется "Быть Наоми". В первую очередь, она решила запустить целый автобиографический фильм, разбитый на короткие серии.

29 ноября "черная пантера" выпустила тизер, в котором рассказала, что хочет показать поклонникам изнанку своей жизни — как бизнесвумен, активистки и топ-модели в одном лице.

Я хочу показать миру, кто я. Надеюсь, что вы вдохновитесь моим каналом, он подтолкнет вас к тому, чтобы вы стали лучшей версией себя и следовали за мечтой.

Контент блога обещает быть разнообразным. Так, в ближайшее время модель планирует выпустить репортаж с фестиваля Global Citizen в южно-африканском городе Йоханнесбург. Сейчас на канале загружено только два видео: тизер и ролик "Почему я люблю Нальсона Манделу". На колокольчик уже успели нажать 4,6 тысяч фолловеров.

Почему же звезды начинают активно развиваться в этой социальной сети? Дело в том, что не так давно YouTube решил пойти путем Instagram и привлечь на платформу модную общественность. Для этого поручения он нанял известного журналиста и тусовщика Дерека Бласберга. Так что в ближайшее время ряды YouTube-блогеров будут активно пополнятся.