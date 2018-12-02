Букингемский дворец прокомментировал ссору между Кейт Миддлтон и Меган Маркл

Новости шоу бизнеса: Официальный представитель Кенсингтонского дворца прокомментировал слухи о напряженных отношениях Кейт Миддлтон и Меган Маркл.

Буквально неделю назад стало известно о намерении герцога и герцогини Сассекских переехать из Кенсингтонского дворца и жить отдельно. В принципе, это было бы вполне логично, поскольку скоро их семью ожидает пополнение, а с этим всегда связаны определенные хлопоты. Однако, не стоит забывать, что речь идет о королевской семье, а это значит, что журналисты и злопыхатели всегда будут искать скрытые причины.

Именно поэтому королевская семья решила поставить точки во всех вопросах, связанных с переездом. А заодно и положить конец сплетням, которые его сопровождают.

Например, на днях таблоид The Sun, ссылаясь на проверенного инсайдера, сообщил об очень неприятном инциденте, случившемся еще до свадьбы Гарри и Меган. Будто бы Кейт Миддлтон дала пощечину Меган Маркл за то, что та повысила голос на кого-то из членов ее команды во дворце.

Естественно, слух разнесли все СМИ, после чего представители королевской семьи дали исчерпывающий комментарий. "Этого никогда не было", – говорится в официальном заявлении Букингемского дворца.

Однако в то же время еще один "знаток" скрытой от публики жизни монархов рассказал, будто бы герцогиня Сассекская уверена, что британская пресса ведет против нее целую кампанию, чтобы оклеветать и получить ответную реакцию.

"Она расстроена, но изо всех сил старается не читать ничего из того, что пишут о ней в прессе. Самое главное для Меган – что думают и знают о ней близкие люди. Все остальное – лишь глупая шумиха", – прокомментировал инсайдер. Напомним, что принц Гарри и Меган Маркл ожидают пополнение в семье уже весной 2019 года.