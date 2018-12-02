Скачать
Воскресенье, 02.12.2018
МинВОТ: Семьи 17 политзаключенных получили госпомощь
МинВОТ: Семьи 17 политзаключенных получили госпомощь
США меняют правила получения рабочих виз
США меняют правила получения рабочих виз
Биатлон. Результаты смешанной эстафеты в Поклюке
Биатлон. Результаты смешанной эстафеты в Поклюке
Букингемский дворец прокомментировал ссору между Кейт Миддлтон и Меган Маркл
Букингемский дворец прокомментировал ссору между Кейт Миддлтон и Меган Маркл

Букингемский дворец прокомментировал ссору между Кейт Миддлтон и Меган Маркл

Смотрите фото (4)
Букингемский дворец прокомментировал ссору между Кейт Миддлтон и Меган Маркл
18:23 Сегодня Телеграф segodnya.ua

Новости шоу бизнеса: Официальный представитель Кенсингтонского дворца прокомментировал слухи о напряженных отношениях Кейт Миддлтон и Меган Маркл.

Буквально неделю назад стало известно о намерении герцога и герцогини Сассекских переехать из Кенсингтонского дворца и жить отдельно. В принципе, это было бы вполне логично, поскольку скоро их семью ожидает пополнение, а с этим всегда связаны определенные хлопоты. Однако, не стоит забывать, что речь идет о королевской семье, а это значит, что журналисты и злопыхатели всегда будут искать скрытые причины.

Именно поэтому королевская семья решила поставить точки во всех вопросах, связанных с переездом. А заодно и положить конец сплетням, которые его сопровождают.

Стало известно, почему враждуют между собой Кейт Миддлтон и Меган Маркл

Например, на днях таблоид The Sun, ссылаясь на проверенного инсайдера, сообщил об очень неприятном инциденте, случившемся еще до свадьбы Гарри и Меган. Будто бы Кейт Миддлтон дала пощечину Меган Маркл за то, что та повысила голос на кого-то из членов ее команды во дворце.

Естественно, слух разнесли все СМИ, после чего представители королевской семьи дали исчерпывающий комментарий. "Этого никогда не было", – говорится в официальном заявлении Букингемского дворца.

Стало известно, кто станет крестными родителями для ребенка принца Гарри и Меган Маркл

Однако в то же время еще один "знаток" скрытой от публики жизни монархов рассказал, будто бы герцогиня Сассекская уверена, что британская пресса ведет против нее целую кампанию, чтобы оклеветать и получить ответную реакцию.

"Она расстроена, но изо всех сил старается не читать ничего из того, что пишут о ней в прессе. Самое главное для Меган – что думают и знают о ней близкие люди. Все остальное – лишь глупая шумиха", – прокомментировал инсайдер. Напомним, что принц Гарри и Меган Маркл ожидают пополнение в семье уже весной 2019 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Кейт Миддлтон, Конфликт, Ссора, Королевская семья, Букингемский дворец, Герцогиня Кембриджская, Меган Маркл, герцогиня Сассекская.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гвоздик - Стивенсон: полный бой (Видео)
02 Уайлдер - Фьюри: события боя
03 Маникюр 2019: лучшие идеи для маникюра на новогодний корпоратив
04 Гвоздик - Стивенсон. Видео тяжелейшего нокаута
05 Гвоздик - Стивенсон: события боя
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
День в зоне ООС прошел без обстрелов
День в зоне ООС прошел без обстрелов
Гвоздик - Стивенсон: полный бой (Видео)
Гвоздик - Стивенсон: полный бой (Видео)
Акции протеста в Париже: 133 раненых, из них 23 правоохранители
Акции протеста в Париже: 133 раненых, из них 23 правоохранители
Ханука 2018: что это за праздник и как его отмечают
Ханука 2018: что это за праздник и как его отмечают
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь