Фотограф, обустроивший деревню для мышей в своем саду, делится милыми снимками Недавно фотограф Саймон Делл наткнулся на семейство мышей, бегающих по его саду. Вместо того, чтобы поставить мышеловки, он достал свои инструменты и фотоаппарат. Делл построил мышам миниатюрную деревню, и мыши отплатили ему позированием перед его камерой.