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Понедельник, 03.12.2018
Неоспоримый символ статуса: Самые редкие часы в мире (Фото)
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Неоспоримый символ статуса: Самые редкие часы в мире (Фото)

Тысячи лет назад люди начали следить за солнцем и луной, потому что им нужно было заполнить время простоя между охотой и собирательством. В конце концов, мы разработали различные способы отслеживания времени с помощью масляных ламп, солнечных часов и, в конечном счете, часов механических. Первые механические часы появились в 16 веке. Часы вскоре превратились в нечто большее, чем просто инструмент для отслеживания нашего неизбежного марша до смерти — теперь они используется как символ статуса. Ношение любого из 10 часов, приведенных ниже — это быстрый способ рассказать миру, что вы богаты.
fullpicture.ru
Фото: fullpicture.ru
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Часы, Искусство, Предметы статуса, Дорогостоящие часы, Редкие часы.
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