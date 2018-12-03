Неоспоримый символ статуса: Самые редкие часы в мире (Фото) Тысячи лет назад люди начали следить за солнцем и луной, потому что им нужно было заполнить время простоя между охотой и собирательством. В конце концов, мы разработали различные способы отслеживания времени с помощью масляных ламп, солнечных часов и, в конечном счете, часов механических. Первые механические часы появились в 16 веке. Часы вскоре превратились в нечто большее, чем просто инструмент для отслеживания нашего неизбежного марша до смерти — теперь они используется как символ статуса. Ношение любого из 10 часов, приведенных ниже — это быстрый способ рассказать миру, что вы богаты.