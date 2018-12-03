Марго Робби снялась в фотосессии для гламурного глянца Австралийская киноактриса Марго Робби сегодня является одной из самых успешных звезд Голливуда. Она не только приняла участие в нескольких известных лентах, но и была номинирована на премию "Оскар-2018". Ее пригласили принять участие в фотосессии для декабрьского выпуска издания Porter Magazine. 28-летняя звезда "Отряда самоубийц" и "Я, Тоня" снялась в объективе украинского фотографа Елены Емчук. Для съемки Марго Робби примерила несколько стильных образов из весенне-летних коллекций известных брендов JENNIFER FISHER, ERES, KOSÅS, ALTUZARRA и других. Звезда позировала на территории роскошного поместья и демонстрировала свои стройные формы.