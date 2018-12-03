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Понедельник, 03.12.2018
Марго Робби снялась в фотосессии для гламурного глянца
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Марго Робби снялась в фотосессии для гламурного глянца

Австралийская киноактриса Марго Робби сегодня является одной из самых успешных звезд Голливуда. Она не только приняла участие в нескольких известных лентах, но и была номинирована на премию "Оскар-2018". Ее пригласили принять участие в фотосессии для декабрьского выпуска издания Porter Magazine. 28-летняя звезда "Отряда самоубийц" и "Я, Тоня" снялась в объективе украинского фотографа Елены Емчук. Для съемки Марго Робби примерила несколько стильных образов из весенне-летних коллекций известных брендов JENNIFER FISHER, ERES, KOSÅS, ALTUZARRA и других. Звезда позировала на территории роскошного поместья и демонстрировала свои стройные формы.
24tv.ua
Фото: 24tv.ua
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