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Марго Робби снялась в фотосессии для гламурного глянца
Австралийская киноактриса Марго Робби сегодня является одной из самых успешных звезд Голливуда. Она не только приняла участие в нескольких известных лентах, но и была номинирована на премию "Оскар-2018". Ее пригласили принять участие в фотосессии для декабрьского выпуска издания Porter Magazine. 28-летняя звезда "Отряда самоубийц" и "Я, Тоня" снялась в объективе украинского фотографа Елены Емчук. Для съемки Марго Робби примерила несколько стильных образов из весенне-летних коллекций известных брендов JENNIFER FISHER, ERES, KOSÅS, ALTUZARRA и других. Звезда позировала на территории роскошного поместья и демонстрировала свои стройные формы.
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