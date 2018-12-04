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Эффект толпы: Почему мы идем за всеми и возможно ли с этим бороться
Случалось ли вам оказаться в толпе и потом удивляться, а что, собственно, я здесь делаю? То, что мы называем стадным чувством, обычно проявляется в тот момент, когда вы оказываетесь охваченными действиями, идеями или убеждениями толпы и следуете за ней, даже если это противоречит вашим собственным убеждениям и моральным ценностям.
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