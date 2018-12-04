Потап поздравил группу "Время и Стекло" с днем рождения

Новости шоу бизнеса: Рэпер и продюсер Потап опубликовал в Instagram видеообращение к своим подопечным Наде Дорофеевой и Позитиву.

Украинский певец и продюсер Потап поздравил своим подопечным, группу "Время и Стекло" с днем рождения. На днях коллектив отпраздновал 8-летие существования на украинской сцене.

Продюсер опубликовал в Instagram видео, в котором прочитал стих, посвященный участникам группы Наде Дорофеевой и Позитиву. "Ой, у скольких людей с головой не в порядке, в скольких комментах летело к вам зло. А вы всех раз – разорвали на тряпки. Время любимое и стекло", – продекламировал Потап, лежа на диване.

Также продюссер добавил, что поздравляет "Время и Стекло" с восьмилетием и назвал себя "другом и фанатом" дуэта.

"Поздравляю с днем рождения группу, мне давно нравится их творчество", "Спасибо за классную музыку", "Самая сочная группа современности как ни крути", – присоединились поклонники к поздравлениям.