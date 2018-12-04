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Потап поздравил группу "Время и Стекло" с днем рождения

Потап поздравил группу &quot;Время и Стекло&quot; с днем рождения
08:19 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Рэпер и продюсер Потап опубликовал в Instagram видеообращение к своим подопечным Наде Дорофеевой и Позитиву.

Украинский певец и продюсер Потап поздравил своим подопечным, группу "Время и Стекло" с днем рождения. На днях коллектив отпраздновал 8-летие существования на украинской сцене.

Продюсер опубликовал в Instagram видео, в котором прочитал стих, посвященный участникам группы Наде Дорофеевой и Позитиву. "Ой, у скольких людей с головой не в порядке, в скольких комментах летело к вам зло. А вы всех раз – разорвали на тряпки. Время любимое и стекло", – продекламировал Потап, лежа на диване.

Также продюссер добавил, что поздравляет "Время и Стекло" с восьмилетием и назвал себя "другом и фанатом" дуэта.

 
 
 
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С Днём Рождения Время и Стекло с 8летием ! Лучшая группа! #времяистекло @nadyadorofeeva @positiff

Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

"Поздравляю с днем рождения группу, мне давно нравится их творчество", "Спасибо за классную музыку", "Самая сочная группа современности как ни крути", – присоединились поклонники к поздравлениям.

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Instagram, Рэпер, День рождения, Продюсер, Потап, Надя Дорофеева, Время и Стекло.
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