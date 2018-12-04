Церемонию вручения премии "Viva! Самые красивые 2019" отменили из-за военного положения

Новости шоу бизнеса: Руководство журнала "Viva!" считает нецелесообразным проводить церемонию вручения ежегодной премии "Viva! Самые красивые" в нестабильной политической обстановке.

Журнал Viva! отменил церемонию вручения ежегодной премии "Viva! Самые красивые", фаворитами которой в 2018 году стали Олег Винник и Оля Полякова.

Согласно заявлению руководства журнала, такое решение принято в связи с военным положением в стране и нестабильной политической обстановкой. Отметим, что в январе на сайте должны были запустить онлайн-голосование, а в феврале вручить статуэтки.

"Анализ ситуации с введением военного положения в стране и предстоящими президентскими выборами демонстрирует неопределенность в краткосрочной перспективе для украинского общества. По этой причине проведения светского мероприятия такого высокого уровня и масштаба нецелесообразно в данный момент", – говорится в заявлении.

Отметим, что журнал "Viva!" вместе с читателями на протяжении 10 лет определяет самых красивых артистов страны.