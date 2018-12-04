В Сети показали новый официальный портрет королевы Елизаветы II

Новости шоу бизнеса: На официальной странице королевской семьи в Instagram опубликовали снимки нового портрета Елизаветы II.

В Виндзорском замке появился еще один портрет королевы Елизаветы II. Об этом сообщается на официальной странице королевской семьи в Instagram.

Автором картины стал британский художник Стюарт Браун. Портрет был создан специально к 75-летию британского королевского военно-воздушного полка (RAF).

На картине королева изображена в Белой гостиной Виндзорского замка. На голубом платье нарисована брошь, которую Елизавете II подарил полк RAF.

Пользователи Сети считают, что портрет очень реалистичен, хоть королева и выглядит на нем несколько моложе.

Стоит отметить, что Елизавета II присутствовала при презентации ее нового портрета в Виндзорском дворце. Для этого мероприятия королева выбрала твидовое платье и лаковые туфли на невысоких каблуках. А с украшений - жемчужное колье и бриллиантовая брошь.