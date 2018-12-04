Скачать
Вторник, 04.12.2018
Порошенко гарантирует президентские выборы 31 марта
Порошенко гарантирует президентские выборы 31 марта
Стало известно, когда состоится Объединительный Собор
Стало известно, когда состоится Объединительный Собор
Все украинские чемпионы мира по боксу
Все украинские чемпионы мира по боксу
Сегодня православные отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы
Сегодня православные отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы

В Сети показали новый официальный портрет королевы Елизаветы II

Смотрите фото (4)
В Сети показали новый официальный портрет королевы Елизаветы II
11:07 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса: На официальной странице королевской семьи в Instagram опубликовали снимки нового портрета Елизаветы II.

В Виндзорском замке появился еще один портрет королевы Елизаветы II. Об этом сообщается на официальной странице королевской семьи в Instagram.

Автором картины стал британский художник Стюарт Браун. Портрет был создан специально к 75-летию британского королевского военно-воздушного полка (RAF). 

На картине королева изображена в Белой гостиной Виндзорского замка. На голубом платье нарисована брошь, которую Елизавете II подарил полк RAF.

Пользователи Сети считают, что портрет очень реалистичен, хоть королева и выглядит на нем несколько моложе.

Стоит отметить, что Елизавета II  присутствовала при презентации ее нового портрета в Виндзорском дворце. Для этого мероприятия королева выбрала твидовое платье и лаковые туфли на невысоких каблуках. А с украшений - жемчужное колье и бриллиантовая брошь. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Instagram, Портрет, Королева, Королевская семья, Елизавета II, Виндзорский замок.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 4 декабря 2018: все знаки Зодиака
02 Сегодня православные отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы
03 Порошенко: Свою страну мы будем защищать сами
04 Золотой мяч 2018: все претенденты на награду
05 Насчитали субсидию: как платить обязательный платеж
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Туман, гололед и оттепель: в Украине резко изменится погода
В Украине резко изменится погода
Курс валют на 4 декабря: евро и доллар снизились в цене
Курс валют на 4 декабря: евро и доллар снизились в цене
В Верховной Раде принял присягу новый депутат
В Верховной Раде принял присягу новый депутат
SpaceX запустила на орбиту 64 спутника с помощью ракеты Falcon 9
SpaceX запустила на орбиту 64 спутника с помощью ракеты Falcon 9
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь