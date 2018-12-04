У актера Эдди Мерфи родился десятый ребенок

Новости шоу бизнеса: Многодетный отец Эдди Мерфи, который уже считается рекордсменом по числу детей в Голливуде, вновь празднует пополнение.

Американский актер Эдди Мерфи стал отцом в десятый раз. Его возлюбленная, 39-летняя австралийская модель Пейдж Батчер родила ему сына.

Эдди и Пейдж назвали сына Макс Чарльз Мерфи. Мальчик родился 30 ноября. "Малыш Макс родился весом три килограмма и ростом 48 сантиметров. Мать и ребенок чувствуют себя хорошо", – подчеркнул представитель актера.

О беременности Пейдж стало известно 21 августа, когда папарацци поймали беременную девушку Эдди Мерфи во время прогулки в Лос-Анджелесе. Пейдж была одета в сарафан с цветочным принтом, который подчеркнул ее заметно округлившийся живот

К слову, для Пейдж, с которой актер встречается уже шесть лет, ребенок станет вторым: от Эдди она уже воспитывает двухлетнюю дочь Иззи Уну. А вот у Мерфи есть еще восемь детей: пять от экс-супруги Николь Мерфи и еще трое от других женщин.