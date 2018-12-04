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Анджелина Джоли и Брэд Питт нашли решение в своей долгой ссоре

Анджелина Джоли и Брэд Питт нашли решение в своей долгой ссоре
17:22 Сегодня Телеграф nv.ua

Новости шоу бизнеса: Анджелина Джоли и Брэд Питт достигли соглашения об опеке над детьми.

Один из самых громких бракоразводных процессов Голливуда подходит к финалу. Анджелина Джоли и Брэд Питт достигли соглашения об опеке над детьми. Эту новость, после двух лет болезненных переговоров сообщила адвокат Джоли.

Сложнейшая судебная тяжба одной из самых крепких, как казалось когда-то, пар началась в сентябре 2016 год. Камнем преткновения стал вопрос опеки над всеми детьми пары – и приемными, и родными – 17-летним Мэддоксом, 15-летним Паксом, 13-летней Захарой, 12-летней Шайло и 10-летними близнецами Ноксом и Вивьенн. Анджелина требовала лишить Брэда не только возможности видеться, но и заботиться о детях.

"Договоренность была достигнута две недели назад, теперь ее подписали обе стороны и судья", - сообщила адвокат Джоли Саманта Блей. – Достигнутое соглашение не требует судебного разбирательства. Детали соглашения являются конфиденциальными, чтобы защитить интересов детей". Представитель Питта никак не прокомментировал подписание соглашение.

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Анджелина Джоли, Дети, Брэд Питт, Ссора, Соглазование.
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