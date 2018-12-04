Скачать
Вторник, 04.12.2018
Военное положение: Порошенко заявил, что &quot;раскачать&quot; валютный рынок не вышло
Военное положение: Порошенко заявил, что "раскачать" валютный рынок не вышло
Сигареты и алкоголь в Украине продолжают дорожать
Сигареты и алкоголь в Украине продолжают дорожать
Официально. Матч Лиги чемпионов Шахтер - Лион состоится в Киеве
Официально. Матч Лиги чемпионов Шахтер - Лион состоится в Киеве
Что подарить детям на День Святого Николая 2018: лучшие идеи для заботливых родителей
Что подарить детям на День Святого Николая 2018: лучшие идеи

Кайли Дженнер заинтриговала поклонников странным снимком в Сети

Кайли Дженнер заинтриговала поклонников странным снимком в Сети
18:13 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Девушка опубликовала в Instagram снимок, которым заинтриговала поклонников о помолвке со своим парнем.

Светская львица и известная модель Кайли Дженнер уже 1,5 года находится в отношениях с американским рэпером Трэвисом Скоттом и воспитывает 10-месячную дочь Сторми,которая появилась на свет в отношениях молодых людей. Но пара до сих пор официально не вступила в брак. Но, возможно, в скором времени все изменится.

На днях Кайли опубликовала в Instagram-Stories серию фотографий, среди которых оставила снимок с их совместной фотосессии для GQ. На фото Трэвис нежно прикасается лицом к ее лицу и от этого снимка так и веет чувственностью и любовью. Также девушка сверху разместила "эмоджи" в виде кольца.

Поклонники сразу же предположили, что таким образом звезда сообщила о помолвке с возлюбленным, но больше деталей пока не рассказала. Со стороны Трэвиса также не слышно никакой информации.

Также, несколько недель назад Кайли заметили в одном из ювелирных бутиков, где она выбирала обручальное кольцо. Также некоторые утверждают. что пара уже давно тайно поженилась. ведь на публике они часто называют друг друга мужем и женой.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Свадьба, Помолвка, Парень, Свецкая львица, Семейство Кардашян, Кайли Дженнер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр 2019: черно-красные ногтики порадуют вас своей изысканностью
02 Введение во храм Пресвятой Богородицы 2018: что нельзя делать в этот день
03 Гороскоп на сегодня, 4 декабря 2018: все знаки Зодиака
04 Насчитали субсидию: как платить обязательный платеж
05 Туман, гололед и оттепель: в Украине резко изменится погода
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Иране грозят заблокировать экспорт нефти из Персидского залива
В Иране грозят заблокировать экспорт нефти из Персидского залива
Как растаможить авто на еврономерах: ответы на самые распространенные вопросы
Как растаможить авто на еврономерах
Аваков: Одесса - криминальная столица
Аваков: Одесса - криминальная столица
Стало известно, кому досталась роль известной украинской поэтессы в фильме о Лесе Украинке
Стало известно, кому досталась роль известной украинской поэтессы в фильме о Лесе Украинке
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь