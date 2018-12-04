Кайли Дженнер заинтриговала поклонников странным снимком в Сети

Новости шоу бизнеса: Девушка опубликовала в Instagram снимок, которым заинтриговала поклонников о помолвке со своим парнем.

Светская львица и известная модель Кайли Дженнер уже 1,5 года находится в отношениях с американским рэпером Трэвисом Скоттом и воспитывает 10-месячную дочь Сторми,которая появилась на свет в отношениях молодых людей. Но пара до сих пор официально не вступила в брак. Но, возможно, в скором времени все изменится.

На днях Кайли опубликовала в Instagram-Stories серию фотографий, среди которых оставила снимок с их совместной фотосессии для GQ. На фото Трэвис нежно прикасается лицом к ее лицу и от этого снимка так и веет чувственностью и любовью. Также девушка сверху разместила "эмоджи" в виде кольца.

Поклонники сразу же предположили, что таким образом звезда сообщила о помолвке с возлюбленным, но больше деталей пока не рассказала. Со стороны Трэвиса также не слышно никакой информации.

Также, несколько недель назад Кайли заметили в одном из ювелирных бутиков, где она выбирала обручальное кольцо. Также некоторые утверждают. что пара уже давно тайно поженилась. ведь на публике они часто называют друг друга мужем и женой.