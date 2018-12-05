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"Мастер Шеф" 8 сезон: смотреть онлайн 29 выпуск (Видео)

&quot;Мастер Шеф&quot; 8 сезон: смотреть онлайн 29 выпуск (Видео)
11:46 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса: 4 декабря вышел 29 выпуск главного кулинарного шоу страны "Мастер Шеф".

4 декабря в эфир вышел увлекательный 29 выпуск проекта "Мастер Шеф 8". Как говорит судья МастерШеф на канале СТБ, на проекте случаются такие моменты, которые хочется сфотографировать, поставить в рамочку и навсегда запомнить.

 Первое испытание шоу МастерШеф 8 сезон выпуска 29 от 04.12.2018 заставит участников немного поностальгировать. Их ждет порция невероятно приятных, или наоборот ужасных воспоминаний.

Ура! Наш 8-МШ класс возвращается в школу! С помощью знакомых с детства обстоятельств, судьи решили пробудить жажду бунтовать и творить кулинарную революцию. И сегодня определять победителя придут маленькие, но очень привередливые гости - ученики начальной школы.

В их глазах кулинары увидят неудержимое желание попробовать что-то новенькое и вкусненькое, ведь день за днем в школьной столовой они видят одно и тоже: тушеную капусту да макароны. Следовательно, заданием для наших мастеров станет создать настоящую кулинарную революцию - приготовить из привычных продуктов разнообразные и очень вкусные блюда.

Сегодня судьи выяснят насколько сильно вырос кулинарный уровень наших участников. Для этого они повторяют испытание, которое кулинары проходили в начале проекта еще совсем зелеными и неосведомленными. Удастся ли им превзойти самих себя? Участники снова увидят экраны, на которых будут транслироваться процессы приготовления различных классических блюд. И хотя блюд будет не двенадцать, а всего лишь девять, радоваться участникам не приходится. Ведь они будут намного сложнее чем в прошлый раз. К тому же, чтобы еще больше усложнить испытание, процессы приготовления не будут показываться последовательно.

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Шоу, Видео, 8 сезон, Мастер-шеф, 29 выпуск, 29 серия.
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