Яркие кадры с ежегодного забега Санта Клаусов в разных странах мира

С приближением Рождества и Нового года во многих странах мира прошли праздничные забеги Дедов Морозов и Санта-Клаусов. Тысячи людей в красно-белых костюмах приняли участие в этих мероприятиях, чтобы собрать деньги на благотворительность. В них участвуют взрослые, дети и даже домашние животные. Представляю вашему вниманию подборку фотографий с забегов Дедов Морозов и Санта-Клаусов, которые прошли в США, Италии, Великобритании и Венгрии.