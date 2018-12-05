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Среда, 05.12.2018
Яркие кадры с ежегодного забега Санта Клаусов в разных странах мира
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Яркие кадры с ежегодного забега Санта Клаусов в разных странах мира

С приближением Рождества и Нового года во многих странах мира прошли праздничные забеги Дедов Морозов и Санта-Клаусов. Тысячи людей в красно-белых костюмах приняли участие в этих мероприятиях, чтобы собрать деньги на благотворительность. В них участвуют взрослые, дети и даже домашние животные. Представляю вашему вниманию подборку фотографий с забегов Дедов Морозов и Санта-Клаусов, которые прошли в США, Италии, Великобритании и Венгрии.
zefirka.net
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Забег, Страны, Санта-Клаусы, Деды Морозы, Новый год 2019, Рождество 2019.
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