Как выглядит будущий дом Меган Маркл и принца Гарри

Новости шоу бизнеса: Герцог и герцогиня Сассекские переедут уже весной 2019 года.

Внимание прессы снова сосредоточилось вокруг британской королевской семьи. Уже весной следующего года принц Гарри и его беременная супруга Меган Маркл покинут Кенсингтонский дворец и переедут в Коттедж Фрогмор (Frogmore Cottage), где смогут начать полноценную семейную жизнь вдали от родственников и навязчивых папарацци.

О переезде пары стало известно благодаря их официальным представителям.

Где находится Коттедж Фрогмор и как он выглядит

Коттедж Фрогмор находится на территории загородной резиденции Фрогмор Хауз (Frogmore House), здание которого было построено в начале 17 века. Находится в 1 км от Виндзорского замка. Резиденция известна главным образом своим парком, в котором, помимо садовых павильонов и пышного неоренессансного мавзолея герцогини Кентской (матери королевы Виктории), расположена усыпальница самой Виктории и ее супруга Альберта. Место, как видно, имеет важное историческое значение.

Отметим, что именно во Фрогмор Хауз проходил прием после свадебной церемонии Меган и Гарри.

Фрогмор Хауз

В самом же Коттедже Фрогмор, который находится западнее основной резиденции насчитывается 10 спален, а так как в коттедже ведутся ремонтные работы (все готовят к приезду герцога и герцогини Сассекских) там появится и зал для йоги. Меган неоднократно заявляла о том, что питает любовь к йоге и делает упражнения каждое утро.

В 18-м веке этот коттедж был жилищем королевы Шарлотты и ее незамужних дочерей. Богослов Генри Джеймс-старший и его семья жили в коттедже в 1840-х годах. Позже коттедж стал пристанищем слуги королевы Виктории и его семьи. Туда он переехал в 1897 году с женой и отцом.

Неожиданно, но некоторое время в Коттедже Фрогмор жила княгиня Ксения Александровна, сестра российского императора Николая II.

Дело в том, что в 1919 году Ксения Александровна вместе с матерью и другими родственниками эмигрировала из России за границу. Сначала жила в Дании, затем, после смерти матери, переселилась в Англию. Георг V предоставил ей и детям в бесплатное пользование коттедж Фрогмор.