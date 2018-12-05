Самые дорогостоящие духи в мире для мужчин и женщин

Новости шоу бизнеса: Уже давно подмечено, что разных ароматы по разному характеризуют человека.

В нашей жизни парфюм играет большую и важную роль. Многие фанаты эксклюзивных ароматов готовы отдать все свои сбережения, лишь бы от них исходил богатый и нестандартный аромат. Парфюмы, созданные всемирно известными брендами, которые к тому же выпущены в ограниченном тираже, будут стоить "заоблачную сумму".

Golden Delicious, DKNY

Golden Delicious, DKNY — шикарный аромат для женщин, который включает в себя цветочно-древесные нотки. Главными из них являются: роза, тиковое дерево, слива, мускус и сандал. Аромат был выпущен в бюджетном варианте, который стоил около 45-50 долларов, но в 2011 DKNY выпустили парфюм во флаконе, украшенном 2909 драгоценными камнями. Цена такого эксклюзивного аромата была свыше 1 миллиона долларов, что делало духи самыми дорогими в мире. Изначально планировалась, что флакон будет предназначен только одному ценителю роскоши и богатства, но аромат сразу же стал актуальным среди многих знаменитостей. Вырученные деньги пошли в фонд, который боролся с голодом в Африке (ACTION AGAINST HUNGER).

Idylle Baccarat – Lux Edition, GUERLAIN

Тонкий аромат для настоящих леди, главными нотами которого являются розы, пионы и лилии. Аромат выпущен в изящном флаконе, который специально разработала знаменитая компания Ora Ito. Флакон сделан в виде имитированной слезы из позолоченного хрусталя. Стоимость такого аромата – 40 тысяч долларов.

Imperial Majesty, CLIVE CHRISTIAN

Примечательно, что название парфюма переводится как «Величество императоров» или же «Императорское величество». Это необыкновенная смесь двух сотен редчайших ароматов, помещенных в великолепные бутылочки, которые изготовленные из редкого горного хрусталя. Горлышко флакона украшено 18-ти каратным золотом, а на крышке находится бриллиант. Аромат очень редкий, так как всего выпущено только 10 бутылочек с ним. Доставляет парфюм водитель компании, разъезжающий по городу на Бентли. Цена таких духов — около 215 тысяч долларов. Обладательницей таких духов является известная актриса Холмс Кейти, которая использовала этот аромат, как дополнение в день своей свадьбы с Томом Крузом.

No.1, CLIVE CHRISTIAN

Ещё один изысканный аромат, разработанный знаменитым дизайнером Кристианом Клайвом. Каждый год в продаже появляется около 1000 экземпляров невероятного аромата. Флакон у этого парфюма такой же необычный, как и у предыдущего. Он представлен в хрустальном флаконе, украшенным бриллиантом. Цена парфюма довольно высокая, так как он совместил в себе самые редкие лесные нотки (сандаловое дерево, ваниль, фиалковый корень и бергамот). 30 мл такого аромата обойдутся вам в 5500 долларов.

NO. 1 TWIST CHAMOMILE, CLIVE CHRISTIAN

Лимитированная коллекция – twist on a classic предлагает всем мужчинам аромат за 495 фунт стерлингов. Такой парфюм имеет уникальнейший аромат, сочетающий в тебе нотки ромашки и цитруса. А флаконы с оформлением из бриллиантов и золота обойдутся мужчинам в 2000 фунтов.

Grand Extrait, CHANEL № 5

Grand Extrait, CHANEL № 5 — недавно вышедший в свет аромат модного дома Chanel. Его сразу же признали и отнесли к редчайшим ароматам, у которых очень ограниченный тираж. Если предыдущие ароматы были в уникальных флаконах, то Шанель поместили в самую обычную стеклянную бутылочку. Стоимость парфюма около 4200 долларов.

AMBRE TOPKAPI

Идеальный выбор для тех мужчин, которые любят пряно-древесные ароматы. Такой парфюм включает в себя нотки кардамона, дыни, ананаса, цитрусовых, бергамота, грейпфрута, сандалового дерева и корицы. Цена с официального сайта – 3500 евро за 75 мл.

Ellipse, JACQUES FATH

Ellipse, JACQUES FATH — классический и сдержанный аромат, который держится на коже более 10 часов. К главным ноткам относятся: полынь, бергамот, сосна, пачули, мускус и многие другие. Изначально они производились в сотрудничестве с французской компанией L’Oreal и сирийской sar Kachian Takieddine, однако позже производство Эллипс прекратилось. На сегодняшний день, Эллипс – это самый винтажный и дорогой аромат. Цена от 900 до 5 тысяч долларов.

Notorious, RALPH LAUREN

Духи Notorious, RALPH LAUREN позиционируют себя как аромат, предназначенный для женщин старше 20 лет. Чаще всего его выбирают уверенные в себе дамы. К основным ноткам аромата относятся: розовый перец, белый пион, пачули, корень ириса и черная смородина. Стоимость за один такой флакон более 3450 долларов.

Baccarat’s Les Larmes Sacrées de Thebe

Baccarat’s Les Larmes Sacrées de Thebe – это необыкновенно чарующий аромат, выпущенный в 1990 году. На сегодняшний день такой парфюм практически невозможно приобрести, так как его цена свыше 1700 долларов за одну бутылочку. Цена связана с тем, что аромат находится во флаконе, украшенным дорогим хрусталём. Сама бутылочка изготовлена в виде древней египетской пирамиды, так как название парфюму дали в честь одного из египетских городов.

Eua d’Hadrien, ANNICK GOUTAL’S

Парфюм Eua d’Hadrien, ANNICK GOUTAL’S одной известной пианистки, модели, которая, вдохновившись одним популярным ароматом, решилась на создание своего. Спустя время она создает целую линию своего личного аромата, который сразу же западает многим в сердце. К ноткам Eua d’Hadrien относятся: кипарис, грейпфрут и сицилийский лимон. Несмотря на свой обыкновенный состав, парфюм приобрел популярность за очень короткий срок. Цена таких духов от 1500 долларов за 100 мл.

Royal Arms Diamond Edition Perfume

Royal Arms Diamond Edition Perfume — очень редкий и изящный аромат, который выпустил модный британский дом Floris. Парфюм был посвящен бриллиантовому юбилею британской королевы – Елизаветы II. Аромат разлили в 6 необычных флаконов, каждый из них был произведен в начале двадцатого века. Украсили его бриллиантом, который находился на цепочке из восемнадцати каратного золота. Приобрести аромат можно за 23 тысячи долларов.