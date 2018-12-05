Леди Гага украла у Мадонны слова

Новости шоу бизнеса: Первая обвиняет другую в том, что та ее копирует.

Еще в далеком 2012 году Мадонна заявила, что Гага плагиатит ее стиль, а теперь утверждает, что женщина ворует и ее цитаты. Дело в том, что во время пресс-конференции фильма "Рождение звезды", в котором Леди Гага сыграла главную роль, певица произнесла фразу, похожую на ту, что когда-то говорила Мадонна.

"В комнате может быть 100 человек, 99 из которых у вас не верят, но достаточно одного-единственного голоса, который может изменить всю вашу жизнь", - сказала Леди Гага в ответ на вопрос журналиста.

В 1980 году Мадонна произнесла похожую мысль: "Если в номере 100 человек, 99 из которых говорят, что им все понравилось, я запомню только того одного, кто этого не сказал". Кто прав, а кто нет, покажет время. Самое интересное, что артистки родственницы в девятом колене.