Кейт Миддлтон посетила ужин в Букингемском дворце в роскошном образе

Новости шоу бизнеса: Кейт Миддлтон поразила публику своим роскошном наряде на ежегодном ужине в Букингемском дворце.

У королевской семьи началась предрождественская череда различных мероприятий. Так, за несколько недель до праздника в Букингемском дворце традиционно проходит дипломатический прием с участием членов британской королевской семьи. Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон очаровала всех своим нарядом для мероприятия.

Согласно дресс-коду, дамы королевского двора должны были выбрать для приема наряды белого цвета, а также надеть тиары и ордены. Кейт вышла в свет в любимой алмазно-жемчужной тиаре принцессы Дианы - Lover's Knot от Garrard, а также жемчужных серьгах и королевском фамильном ордене Елизаветы II на желтой ленте.

Герцогиня Кембриджская также отдала предпочтение длинному светлому вечернему платью, в котором выглядела просто ослепительно. Наряд, сшитый специально для Миддлтон дизайнером Jenny Packham, был также расшит камнями.