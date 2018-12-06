Скачать
Четверг, 06.12.2018
Военное положение: что происходит в регионах
Военное положение: что происходит в регионах
Долг предприятий перед Нафтогазом за неделю уменьшился на 3,4%
Долг предприятий перед Нафтогазом за неделю уменьшился на 3,4%
Британский промоутер назвал Усика следующим соперником Джошуа
Британский промоутер назвал Усика следующим соперником Джошуа
Простые продукты питание, помогающие вам быть умнее
Простые продукты питание, помогающие вам быть умнее

Бейонсе изменила свой имидж

Бейонсе изменила свой имидж
03:59 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса: Известная певица Бейонсе перекрасилась в темный цвет.

Поклонники уже привыкли к ее золотистым локонам, которые она укладывает самыми разными способами, поэтому ее появление во время выступления в Йоханнесбурге с новым цветом волос удивило многих из них.

На сцене фестиваля Global Citizen она появилась с волосами в насыщенном каштановом цвете, оставив лишь пару более светлых прядей.

Напомним, что в этом сезоне Бейонсе не единственная знаменитость, примерявшая новый оттенок волос. Так, актриса Энн Хэтэуэй стала рыжей, Белла Хадид экспериментировала с оттенком неоновой розы. Мнения поклонников Бейонсе разделились – одни из них остались в восторге от ее преображения, а вторые просто привыкли к своей золотоволосой королеве.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бейонсе, Имидж, Новый имидж Бейонсе, Global Citizen.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Смешные татуировки, о которых многие жалеют
02 Военное положение: что происходит в регионах
03 День ВСУ: Порошенко наградил почти 200 военных
04 Украина вошла в состав Комиссии ООН по социальному развитию
05 Биатлон. Состав сборной Украины на индивидуальные гонки 6 декабря
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Взрыв под Ичней: восстановено почти половину зданий
Взрыв под Ичней: восстановено почти половину зданий
В Украину возвращаются морозы: в каких регионах похолодает
В Украину возвращаются морозы
В Черкассах маршрутка насмерть переехала мужчину
В Черкассах маршрутка насмерть переехала мужчину
Веселые усилия родителей сделать идеальное фото малыша
Веселые усилия родителей сделать идеальное фото малыша
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь