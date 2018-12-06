Бейонсе изменила свой имидж

Новости шоу бизнеса: Известная певица Бейонсе перекрасилась в темный цвет.

Поклонники уже привыкли к ее золотистым локонам, которые она укладывает самыми разными способами, поэтому ее появление во время выступления в Йоханнесбурге с новым цветом волос удивило многих из них.

На сцене фестиваля Global Citizen она появилась с волосами в насыщенном каштановом цвете, оставив лишь пару более светлых прядей.

Напомним, что в этом сезоне Бейонсе не единственная знаменитость, примерявшая новый оттенок волос. Так, актриса Энн Хэтэуэй стала рыжей, Белла Хадид экспериментировала с оттенком неоновой розы. Мнения поклонников Бейонсе разделились – одни из них остались в восторге от ее преображения, а вторые просто привыкли к своей золотоволосой королеве.