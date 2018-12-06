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Четверг, 06.12.2018
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В мини-платье с атласным цветком: Вера Брежнева восхитила новым образом

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В мини-платье с атласным цветком: Вера Брежнева восхитила новым образом
11:00 Сегодня Телеграф segodnya.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Артистка пришла на вечеринку в очень красивом наряде.

Вера Брежнева, на днях удивившая подписчиков новым макияжем, снова опубликовала на своей странице в Instagram несколько снимков, на которые сложно не обратить внимание.

На них популярная актриса и певица запечатлена в коротком черном облегающем платье. Талию ее эффектно подчеркивает широкий пояс с пряжкой. Но главным украшениям наряда является массивный атласный цветок пудрового цвета, который украшает одно плечо Веры.

Напомним, ранее Вера Брежнева стала звездной гостьей показа новой коллекции Moschino и H&M, который прошел в Нью-Йорке при участии самых знаменитых моделей, включая Джиджи Хадид, Наоми Кэмпбелл, Стеллу Максвелл и даже самого Джереми Скотта.

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